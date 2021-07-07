Певица якобы сплагиатила идею выступления у Бритни Спирс.

В сети обсуждают выступление украинской певицы Тины Кароль на Atlas Weekend 2021.

Так, во время исполнения одной из песен Тина вышла на сцену с королевским питоном на плечах. Поклонники отметили, что это плагиат, так как в 2002 году к помощи такого же пресмыкающегося прибегала Бритни Спирс.

Более того, зоозащитники огорчены таким поступкам Тины Кароль, ведь считают это издевательством над животными. Свое мнение по этому поводу также высказала и травести-дива Монро, которая к тому же является зоозащитницей.

"С этим каминг-аутом и цензурой все пропустили мимо инновационную народную берегиню Тину, которая зачем-то выперла на сцену питона. Живого! Ну хватит уже мучить животных там, где им не место", - написала Монро в инста-сториз.

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Автор: Диана Могилевич