Сергей поздравил мальчика с праздником.

Украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал своего сына Лукьяна и публично обратился к нему.

Сегодня, 5 марта, мальчик празднует свой день рождения. Ему исполнилось семь лет. По случаю праздника звездный отец поздравил именинника в своем Instagram.

"Этому мальчику сегодня уже целых семь лет! Сыночек, будь здоров, мой дорогой ребенок", - написал Сергей и добавил смайлики в виде сердечек.

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Артист также опубликовал архивное фото с Лукьяном, на котором он еще совсем маленький позирует вместе с папой на камеру.

К слову, Сергей был в браке с женой Анной 15 лет. У пары родилось двое общих детей: дочь Анастасия и сын Лукьян. Однако в 2023 году супруги неожиданно объявили о разводе и не отметили, что именно стало причиной такого решения. Известно, что сейчас у Танчинца есть новая избранница - пиарщица Юлиана, с которой они вместе работают.

Напомним, ранее известный украинский певец Сергей Танчинец показал своего отца и публично обратился к нему.

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