Украинский певец и лидер группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец показал своего сына Лукьяна и публично обратился к нему.
Сегодня, 5 марта, мальчик празднует свой день рождения. Ему исполнилось семь лет. По случаю праздника звездный отец поздравил именинника в своем Instagram.
"Этому мальчику сегодня уже целых семь лет! Сыночек, будь здоров, мой дорогой ребенок", - написал Сергей и добавил смайлики в виде сердечек.
Артист также опубликовал архивное фото с Лукьяном, на котором он еще совсем маленький позирует вместе с папой на камеру.
К слову, Сергей был в браке с женой Анной 15 лет. У пары родилось двое общих детей: дочь Анастасия и сын Лукьян. Однако в 2023 году супруги неожиданно объявили о разводе и не отметили, что именно стало причиной такого решения. Известно, что сейчас у Танчинца есть новая избранница - пиарщица Юлиана, с которой они вместе работают.
Напомним, ранее известный украинский певец Сергей Танчинец показал своего отца и публично обратился к нему.