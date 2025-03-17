Песня увидела свет еще в 2006 году, но настоящую славу получила только сейчас.

Стриминговый сервис для прослушивания музыки Apple Music выбрал самую популярную в Украине песню. Впервые за долгое время в десятку лучших треков не попала ни одна российская песня, а рейтинг возглавляет хит, который вышел 20 лет назад.

В музыкальном чарте на платформе "Топ-100 в Украине", который обновляется ежедневно, определили самую прослушиваемую композицию в Украине за последнее время. Из 10 композиций, которые лидируют в рейтинге сейчас шесть украиноязычных, а четыре - иностранных.

Первое место завоевала группа "Бумбокс", лидером которой является музыкант Андрей Хлывнюк, со своей культовой песней "Зцапала-злапала". Коллективу даже удалось подвинуть Леди Гагу с ее "Abracadabra", которая более месяца возглавляла чарт.

Видео дня

В последнее время трек все чаще можно встретить на просторах сети, а украинская молодежь публикует видео с использованием этого хита в соцсетях. Феномен этого трека в том, что даже через 20 лет после премьеры, он остается популярным и получил новую жизнь. Композиция постепенно выбилась в лидеры. Сначала она занимала 69 место на Apple Music, затем вошла в топ-10, а сейчас заняла первое место.

Трек вышел в 2006 году и вошел в альбом группы "Family Бизнес", в который также входят хиты "Квіти в волоссі" та "Хвилюватися немає причин". Это второй альбом "Бумбокса". Его премьера состоялась на второй год с момента создания коллектива. Пластинка получила в Украине золотой статус и платиновый в России. Было продано более 100 тысяч экземпляров диска. На YouTube "Зцапала-злапала" собрала уже более 5 миллионов просмотров.

Кто еще вошел в топ-10 на Apple Music:

Jerry Heil, Монатик и Evgeny Khmara - "Вимолив"

Леди Гага - "Abracadabra"

TVORCHI - "Мила моя"

Adam, Sasha Norova - "Ау ау"

Лобода - "Інстинкт"

Илья Парфенюк - "Врубай"

Playboi Carti - "Evil Jordan"

Sleepy Happow - "ANXIETY"

MilleniumKid, JBS - "Vielleicht Vielleicht"

Напомним, ранее YouTube назвал самую популярную песню в Украине. На первое место попал трек Нади Дорофеевой. Кстати, на этой платформе также впервые за долгое время в топ-10 нет русскоязычных композиций. В десятке самых прослушиваемых треков только песни украинцев.

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