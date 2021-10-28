Певица встречается с актером Романом Полянским.

Украинская певица Алина Гросу состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским. Мужчина переехал к певице в Киев, а сейчас они и вовсе планируют построить здесь дом.

По словам Гросу, у них настоящие семейные отношения, хоть официально они пока и не расписаны. Звезда призналась, что они с романом уже задумывались над покупкой собственной квартиры, но таки решили отдать предпочтение частному дому.

"Уже несколько раз приближались к этому вопросу. Сначала хотели квартиру, а потом подумали, что хочется все же домик, где можно было бы выходить по вечерам, дышать свежим воздухом, шашлычок пожарить с друзьями. В принципе, нас пока все устраивает. Когда будем планировать детей, тогда этим вопросом нужно будет заняться в упор", - сказала Гросу в интервью KP.ua.

Читайте также"Танцы со звездами": главный хореограф назвала тройку финалистовТакже она добавила, что хорошо общается с дочерью Полянского от предыдущих отношений. Но много говорить о ней не хочет, чтобы маме девочке не было неприятно.

Кроме того, Гросу отметила, что если они с Романом решат официально оформить свои отношения, то брачный контракт составлять не будут. Звезда полностью доверяет своему возлюбленному и считает его порядочным человеком.

Напомним, ранее Алина Гросу кардинально изменила цвет волос.

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Автор: Диана Могилевич