У певицы умерла бабушка.

Украинская певица Алина Гросу сообщила в своем инста-блоге, что у нее умерла бабушка Клавдия.

"Очень-очень больно… умерла моя Клавдия Ивановна, бабушка Клава, Каваня - так я её в детстве называла… человек, который растил меня с 9 дней, научил меня ходить, говорить, немножко петь и оставил невероятный след в моём сердце. Буду помнить всегда", - написала певица.

Также девушка показала архивное фото, на котором она предстала вместе со своей бабушкой. Поклонники выразили соболезнования в комментариях и отметили, что Клавдия Ивановна была очень красивой женщиной.

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Алина Гросу - украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок. Работает на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.

Впервые на Алину обратила внимание ее крестная, украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню "Рушничок", а в дальнейшем написала ещё несколько песен: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

Сейчас Гросу выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Отметим, во многих клипах участвовал и ее возлюбленный Роман Полянский.

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Автор: Диана Могилевич