Певица любит экспериментировать со своими волосами.

Украинская певица Алина Гросу неожиданно сменила имидж. Девушка предстала в инста-сториз с темным цветом волос.

То ли она действительно перекрасилась в брюнетку, то ли это парик - неизвестно. А возможно певица и вовсе просто использовала специальную маску, которая доступна в Instagram.

"Немножко шок-контента. Как вам?", - подписала ролик Гросу.

Отметим, Алина часто экспериментирует с прическами. Недавно звезда сделала себе пышные афрокудри, а сейчас и вовсе кардинально изменила имидж. Возможно, на нее так влияет роман с российским актером Романом Полянским.

Читайте такжеСкандальная Инстасамка укатила на Мальдивы и показала сделанную попуНапомним, ранее Алина Гросу рассказала, что носит с собой в сумочке.

Кто такая Алина Гросу

Алина Гросу - украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок. Работает на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.

Впервые на Алину обратила внимание ее крестная, украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню "Рушничок", а в дальнейшем написала ещё несколько песен: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".

Сейчас Гросу выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Отметим, во многих клипах участвовал и ее возлюбленный Роман Полянский.

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Автор: Диана Могилевич