Украинская певица Алина Гросу неожиданно сменила имидж. Девушка предстала в инста-сториз с темным цветом волос.
То ли она действительно перекрасилась в брюнетку, то ли это парик - неизвестно. А возможно певица и вовсе просто использовала специальную маску, которая доступна в Instagram.
"Немножко шок-контента. Как вам?", - подписала ролик Гросу.
Отметим, Алина часто экспериментирует с прическами. Недавно звезда сделала себе пышные афрокудри, а сейчас и вовсе кардинально изменила имидж. Возможно, на нее так влияет роман с российским актером Романом Полянским.
Читайте такжеСкандальная Инстасамка укатила на Мальдивы и показала сделанную попуНапомним, ранее Алина Гросу рассказала, что носит с собой в сумочке.
Кто такая Алина Гросу
Алина Гросу - украинская певица, работающая в стилях: танцевальная музыка и поп-рок. Работает на профессиональной сцене с 4 лет, с 1999 года.
Впервые на Алину обратила внимание ее крестная, украинская звезда эстрады и композитор Ирина Билык. Она подарила ей песню "Рушничок", а в дальнейшем написала ещё несколько песен: "Свобода", "Бджілка", "Маленькая любовь".
Сейчас Гросу выпускает лирические песни и снимает на них клипы. Отметим, во многих клипах участвовал и ее возлюбленный Роман Полянский.
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