Исполнительница переименовала свой профиль в Instagram. Ранее она неоднократно заявляла о намерениях сменить имя.

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс заявила, что сменила имя. Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram-блоге и переименовала свой профиль.

Теперь ее зовут Ривер Рэд (River Red переводится с английского как "река красная").

Некоторые поклонники предположили, что это отсылка к ее давнему роману с Джастином Тимберлейком - партнеры состояли в отношениях с 1997 по 2002 год. После разрыва Тимберлейк выпустил песню "Cry Me a River".

Видео дня

Также накануне Бритни поделилась с поклонниками архивным видео с Джастином, где они играли в баскетбол. Кадры поп-исполнительница прокомментировала так: "Когда мы вместе кидали мячи в кольца… вот тогда и происходили чудеса".

Отметим, что еще в сентябре 2022 года Спирс заявляла, что хотела бы сменить имя. Правда, тогда она планировала сменить Бритни на Бруклин. Чем было обосновано такое решение - неизвестно.

Бритни Спирс сейчас

В 2021 году суд прекратил 13-летнюю опеку отца над Спирс - Джеймс Спирс в 2008 году оформил опекунство над певицей, так как она попала в психиатрическую больницу из-за серьезных проблем с алкоголем и наркотиками.

У Бритни Спирс двое сыновей – 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден. С 2008 года она лишена права с ними общаться. Несмотря на то, что опеку суд отменил, материнские права исполнительница еще не вернула.

Ранее она заявляла, что планирует написать книгу о том, как ее отец над ней издевался, будучи опекуном.

Напомним, Бритни Спирс полностью оголилась на пляже и расставила ноги.

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