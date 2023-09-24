Он до сих пор не может смириться с этой потерей.

Известный украинский актер Борис Барский в интервью Алексею Суханову вспомнил о трагическом событии в своей жизни - в 2010 году умер его 25-летний сын.

Как он рассказал в программе "Говорит Суханов", его сын пережил сердечный приступ, после которого развилась затяжная болезнь. Побороть ее парню, увы, не удалось.

Барский говорит, что до сих пор не может смириться со смертью наследника. Со слезами на глазах он добавил, что время совсем не лечит.

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"Это невозможно пережить просто. Ты с этим живешь и когда говорят, что время лечит, ничего оно не лечит. Это всегда остается в тебе. Ты от этого избавиться не сможешь. Я очень хорошо понимаю матерей тех ребят, которые защищают Украину, которые гибнут, которые возвращаются инвалидами, у которых в голове все меняется. Это не переживешь, с этим приходится жить", – сказал артист.

Чем известен Борис Барский

Борис Барский получил известность благодаря программе "Маски-шоу". Сейчас он играет в театре.

Известно, что у него есть супруга Наталья, с которой он вместе с 1980 года. В 1983 году у них родилась дочь Анастасия, а еще через год - сын Константин, жизнь которого и забрала болезнь.

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