Актриса призвала помогать украинским детям, которые сильно страдают из-за российской агрессии.

Американская актриса Джиллиан Андерсон, которая поддерживает Украину, напомнила миру о полномасштабной войне, развязанной РФ против нашей страны. Она отметила, что своими глазами видела последствия российской агрессии.

Звезда "Секретных материалов" рассказала об этом в новом видео, в котором она снялась для фонда War Child. Эта организация помогает детям, актриса призвала своих фанов присоединиться к донатам и поддерживать маленьких украинцев.

"Бомбы падают на детей в Украине. Я была там, и я видела, как война разрывает маленькие жизни на части. Они голодные, они напуганные, они нуждаются в безопасности", - сказала Андерсон.

Актриса отметила, что многие дети продолжают жить в бомбоубежищах. Они нуждаются в защите, еде и поддержке. Поэтому Андерсон хочет привлечь внимание людей к Украине.

В комментариях под видео фаны благодарят звезду "Секретных материалов" за поддержку нашей страны. Они также добавили, что Андерсон назвала войну конфликтом, но это неправильно. Юзеры пишут:

"Спасибо за поддержку. Это не конфликт, а полномасштабная война, реальная война"

"Спасибо за пронзительные слова и поддержку, это очень важно"

"Каждый день у нас ад... Ракеты, шахеды, взрывы, ужас. Спасибо, за поддержку: финансовую, моральную и за оружие, которое мы получаем для защиты нашей Украины".

Кто такая Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон - известная американская актриса, наиболее известная своей ролью в телесериале "Секретные материалы", где она сыграла агента Даны Скалли. Артистка родилась 9 августа 1968 года в Чикаго, Иллинойс.

Кроме "Секретных материалов", Джиллиан Андерсон также снималась во многих других фильмах. Совсем недавно новую волну славы ей принесла роль в нашумевшем сериале "Половое воспитание".

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