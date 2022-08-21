Актриса не смогла сдержать слез.

21 августа в последнюю дорогу провожали украинскую телеведущую Руслану Писанку. Попрощаться со звездой пришли многие знаменитости, в том числе Ольга Сумская.

Об этом сообщает ТСН.

Журналисты сообщают, что Сумская горько разрыдалась возле праха Русланы Писанки. Известно, что они были близкими подругами, поэтому Сумской особенно сложно пережить эту трагедию.

"Я хочу поблагодарить за все то светлое, доброе, творческое, которое было вместе с Русланой Писанкой, потому что она подарила Украине столько настоящей украинской энергии, она была символом украинки для всех нас", - сказала Сумская.

Она добавила, что прах Русланы Писанки пока будет находиться в Спасо-Преображенском соборе, где звезда очень любила молиться.

"Это правильно, что именно здесь будет стоять ее прах и каждый из поклонников может прийти помолиться и отдать дань уважения нашей легендарной, любимице миллионов Руслане Писанке", - добавила Сумская.

Напомним, 19 июля от онкологии умерла известная украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. Сегодня, 21 августа, родные и близкие провожают ее в последний путь.

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