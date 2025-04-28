Артист также ответил, планирует ли менять документы на сценическое имя.

Украинский популярный певец Меловин признался, что его триггерит настоящее имя Константин Бочаров.

Он отметил, что постоянно подчеркивает, чтобы к нему обращались по имени Меловин. Однако многие люди все же не прислушиваются к его просьбе, из-за чего 28-летний артист возмущается.

"Когда ты говоришь человеку: "Называйте меня MÉLOVIN", а он называет тебя именем по паспорту, кто в этой истории дурак? Ты пришел в шоу-бизнес, мечтаешь о сцене, придумал себе сценическое имя, которое взамен стало для тебя не сценическим именем. MÉLOVIN называют меня все: друзья, знакомые, близкие люди", - отметил певец в интервью Славе Демину.

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Он также ответил, хотел бы в будущем сменить паспорт с настоящим имя на сценическое.

"Наверное, да. Я не меняю его, потому что нужно тогда менять все документы, и военные также. В будущем, возможно, что-то изменится. Может, мне не захочется менять имя и мне будет достаточно, что меня так называют. Меня не смущает, когда я прихожу на паспортный контроль и мне говорят: "Константин Бочаров", "Константин Николаевич". Меня перестало раздражать мое имя, мне нравится. Мне нравится имя Константин, но я уже стал Мелом для всех. Мне не надо скакать назад. Я не понимаю, почему это надо объяснять? Это невежество. Ну сколько можно? Уже 10 лет мне задают вопросы про Костю и MELOVIN - почему разные имена?" - отметил Меловин.

Напомним, ранее Меловин впервые рассказал о серьезном заболевании своего дедушки.

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