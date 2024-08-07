За свою короткую карьеру они успели попасть сразу в несколько скандалов.

Ева Мишалова и Эсти Рогова известные в Украине блогершы, которые стали известными в TikTok, а затем и в Instagram. Сестры ведут совместный лайфстайл-блог, в котором рассказывают о своей жизни, работе и семье.

Однако, став популярными на просторах соцсетей, Ева и Эсти неоднократно подвергали себя хейту из-за своих высказываний. О самых громких скандалах с участием инфлюенсерок и что о них известно - читайте дальше.

Двойняшки еврейского происхождения родом из Днепра. Свое первое видео в TikTok они опубликовали весной 2023 года. За год времени блогершам удалось собрать аудиторию в почти 200 тысяч подписчиков. В своих роликах девушки делятся советами, рассказывают о родителях, детях, учебе, показывают свои ежедневные образы и говорят о заработках и расходах.

Стоит указать, что у сестер религиозная семья, как и они сами. Каждое свое утро они начинают с молитвы, а каждую пятницу устраивают Шабат (еврейский праздник). Ева замужем, а Эсти уже разведена и воспитывает годовалого сына Давида.

Скандалы с участием Евы и Эсти

Несмотря на, казалось бы "невинный" блог о жизни, девушки за свою короткую карьеру уже успели попасть сразу в несколько скандалов. Одним из таких был совсем недавно. В своих соцсетях блогершы молчат о войне и не освещают последствия российской агрессии, за что неоднократно нарывались на критику от подписчиков.

В одном из интервью они цинично оправдались, почему не говорят о полномасштабном вторжении. По их словам, они не могут транслировать войну, потому что якобы не являются военными экспертами, а также боятся, что из-за "неприемлемого контента", как называют в соцсетях войну, их могут заблокировать.

Девушки настолько боятся потерять свой блог, что готовы молчать о преступлениях оккупантов. А еще они говорят, что в их блоге должен быть только позитив.

"Во-первых, у меня не военный блог, я в этом не эксперт. Есть много телеграм-каналов, есть много новостей, где люди могут это читать. Когда они приходят на мою страницу, я хочу, чтобы у меня они отдыхали, чтобы у меня они набирали позитив. И также об этом говорят просто все, и я это очень часто замечаю", - выдала Ева.

Также девушки часто публикуют видео на свой YouTube-канал. Одним из таких стал ролик "Как выйти замуж", в котором Ева и Эсти делилась собственным опытом. По их словам, существуют женщины, с которыми "мужчины просто тусуются", а есть, на которых женятся. Себя они, конечно же, ассоциируют со второй когортой.

Больше всего подписчиков разозлила фраза Роговой и Мишаловой о девушках "с пробегом". Такими они считают женщин, которые несколько раз состояли в отношениях. Более того, свои сексистские взгляды блогершы подкрепили тем, что якобы "с пробегом" не берут в жены.

За это инфлюенсерки нарвались на хейт из-за мизогинии, но сами блогершы говорят, что своих взглядов не изменят. Своей целевой аудиторией они называют женщин, "которые мечтают выйти замуж", а кому не нравится их контент, призывают отписаться.

Еще один из скандалов с участием Евы и Эсти был во время их выступления на бранче. На мероприятиях во Львове, Киеве и Одессе двойняшки рассказывали поклонницам свою историю успеха и делились лайфхаками для продвижения страниц в социальных сетях. Билет на встречу с блогерами стоил 800 грн. После своего выступления девушки пообещали раздать подарки фанатам, но не сделали этого.

После того как пользователи сети дали огласку этой ситуации организаторы мероприятия прислали презенты лишь некоторым участникам, но и те не были такими, как обещали.

Однако девушки заявили, что они не отвечали за вручение подарков и добавили, что все обещанные сюрпризы были отправлены участницам бранчей. Подписчики предполагали, что сестры отдали подарки, потому что попали в скандал.

Напоследок вспомним о скандале, из-за которого семью блогеров назвали "Гринкевичи 2.0". Как известно, семью Гринкевичей заподозрили в хищении государственного бюджета. Такие же упреки посыпались на Еву и Эсти.

Дело в том, что фамилия мужа Евы Льва Мишалова стала известной из-за многочисленных конфликтов и расследований по коррупционным вопросам в Днепре. Брат мужчины - Вячеслав Мишалов - фигурирует в нескольких делах, касающихся коррупции.

В комментариях под многими видео девушек подписчики писали им:

"Гринкевичи 2.0", "Украли деньги у украинцев, теперь жируют", "Прикроем еще одну семейку".

Ева во время интервью попыталась опровергнуть любую причастность своей семьи к коррупции. Она отметила, что ее муж Лев работает менеджером по продажам и предоставляет строительные услуги. А что касается его брата Вячеслава, то он, как говорит блогерша, уже много лет не работает в госучреждениях, а все статьи о коррупционных скандалах она называет "заказными".

"Он (Вячеслав – УНИАН) где-то лет 10 назад, несколько месяцев, был секретарем Днепровского городского совета. Когда он понял всю эту картину, он оттуда ушел и на него просто ничего нет. И те статьи, кто это пишет в интернете, это может кто-то заказал... Ему 22 года (Льву - УНИАН). Ну как он может заниматься тендерами, политикой и так далее? Он занимается строительной техникой, он дает технику для строительных услуг (в аренду - УНИАН). Занимается продажей нефтепродуктов. Работает менеджером по продажам", - отметила блогерша.

Напомним, ранее блогер Анна Алхим попала в очередной скандал из-за языка.

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