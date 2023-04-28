20-летняя девушка не скрывает, что иногда даже не считает, сколько ей удается заработать за месяц.

20-летняя блогерша Юлия Верба раскрыла свои доходы и назвала самую большую сумму, которую ей удавалось заработать за месяц. Девушка не скрывает своего успеха и не стесняется хвастаться прибылью.

По словам Вербы, она не всегда считает свои доходы. Однако знает, что за месяц может заработать даже 50 тысяч долларов (почти 1,9 миллиона гривень). Кроме этого блогерша рассказала, на что она потратила больше всего денег.

Как оказалось, ранее она купила квартиру в Ивано-Франковске, которая без ремонта и места для парковки авто стоила 85 тысяч долларов. Сейчас же Верба все докупила и сделала. Блогерша похвасталась, что у нее уже есть три квартиры.

Видео дня

Признание Вербы разделило пользователей сети. Первые радуются успехам блогерши и считают, что девушка все заработала собственным трудом. Другие же пишут, что суммы, которые называет Верба, никогда "не светят" простым украинцам: врачам, учителям и правоохранителям.

Комментаторы пишут:

"У меня отвисла челюсть. Не верю ни одному слову!"

"Кто это? Кем она работает?!"

"Реально большая молодец, так высоко на свой возраст поднялась, но напомните, на чем она так поднялась?"

"Конечно, молодец, но обидно, что учителя и врачи не могут купить квартиру, которая даже вдвое дешевле"

"Хоть я и не ее фанатка, но в таком возрасте - она действительно молодец, каким бы путем она ни шла"

Сколько зарабатывает Юля Верба - видео

Кто такая Юлия Верба

Ивано-Франковская блогерша Юлия Вербинец (ее настоящая фамилия) активно ведет социальные сети. Она прославилась еще несколько лет назад, когда снялась в клипе "Валентинка" - кавер на русскую песню "Мандаринка".

В Instagram за жизнью Вербы следит более 1 миллиона подписчиков. Блогерша и ее парень Денис Притула также открыли в Ивано-Франковске кафе. Ранее Верба уже рассказывала, сколько может заработать за один день.

Вас также могут заинтересовать новости: