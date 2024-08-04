Она поделилась видео, как Валентин поздравлял любимую с 49-летием.

Украинская блогерша Натали Городовая поделилась кадрами с дня рождения известной украинской певицы Натальи Могилевской. На видео "засветился" избранник исполнительницы, которого она тщательно скрывает.

В своем Instagram женщина показала, как она вместе с супругами и их приемными дочерьми праздновала важный день артистки. Знаменитости 2 августа исполнилось 49 лет.

Муж звезды Валентин вынес праздничный торт со свечами любимой, которые именинница задувала. Пока неизвестно, как долго пара в отношениях и заключили ли они официальный брак, однако в своих соцсетях Наталья называет любимого "своим мужем".

Видео дня

Как известно, влюбленные удочерили двух дочерей: 12-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию. Сестрички осуществили давнюю мечту Могилевской - она стала мамой. Лица девочек, как и своего избранника, певица скрывает, хотя и часто делится совместными кадрами с ними в соцсетях.

Ранее звезда рассказывала, что дети прошли немало испытаний за свою жизнь. О том, что Могилевская решила удочерить девочек, стало известно в январе этого года.

"Это произошло в самом начале войны. Когда мы с моим мужем очень много ездили на фронт, в госпитали, в детдома, к переселенцам. И вот этот весь ужас только-только случился и мы приняли такое решение", - делилась ранее артистка.

Напомним, ранее Наталья Могилевская удивила подарком 4-летнюю дочь. Певица осуществила еще одну мечту девочки.

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