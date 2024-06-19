Блогер 'слил' нового мужчину Ани Тринчер (фото)

Этот мужчина недавно расстался с женой.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов рассказал, что певица Анна Тринчер начала романтические отношения с секс-блогером Леоном.

По его словам, инсайдеры "слили" ему информацию о том, что на днях Тринчер и Леон прогуливались на набережной на Березняках.

"Аня в очень влажных отношениях со сквиртологом Леоном. Чем он ее очаровал, догадайтесь сами. У Тринчер замечательная фигура, умеет петь, но полное отсутствие вкуса на мальчишек. Еще один кринж в жизни певицы, о котором она будет снимать слезливые "сториз". А пока новоиспеченная сквирт-пара прячет от посторонних глаз фонтаны своей любви", - написал Беспалов в своем Telegram-канале.

Видео дня

Стоит отметить, что Леон снимался в клипе Тринчер на песню "Бар за баром". После этих съемок стало известно, что мужчина расстался со своей супругой Кристиной Бичковой, с которой состоял в отношениях 8 лет.

Как рассказала сама Кристина на YouTube-канале "ILA", инициатором разрыва был именно Леон. Он сказал ей, что за все годы совместной жизни она так и не научилась его слышать.

По словам Кристины, для нее это стало шоком, ведь ее любимый сказал, что переезжает на другую квартиру. Однако позже Леон неоднократно намекал Бичковой на воссоединение, но она ему отказала. При этом девушка не отрицает, что у них еще все может наладиться. Сейчас, продолжила Бичкова, они в хороших дружеских отношениях.

Напомним, ранее Анна Тринчер "засветилась" в объятиях известного ведущего.

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