Анна Тринчер 'засветилась' в объятиях известного ведущего (фото)

Они вместе снялись в новой программе.

Певица Анна Тринчер, которая недавно сообщила о том, что закрутила новый роман, "засветилась" в объятиях известного ведущего. На своей странице в Instagram он обнародовала теплую фотографию с Богданом Буше, который известен как блогер и ведущий шоу "Хто зверху?"

В кадре Богдан и Анна нежно обнимаются и улыбаются на камеру. Как оказалось, они приняли участие в новом шоу "Хто знає?"

Стоит отметить, что Тринчер выглядит очень стильно. Для съемок она выбрала юбку, корсет и пиджак свободного кроя. А вот образ Буше был более повседневным. Он предстал в штанах, футболке и рубашке.

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Как отреагировали пользователи сети

"Прекрасная команда"

"Аня, ты - космос"

"Крутая"

"Ты просто мой идеал"

"Мне очень нравится эта красивая пара"

Напомним, ранее Анна Тринчер рассекретила мужчину своего сердца. Его зовут Руслан, однако чем он занимается артистка не рассказала.

Также знаменитость призналась, что долго скрывала свои новые отношения после развода с Александром Волошиным, а сейчас решилась поделиться своим счастьем с поклонниками.

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