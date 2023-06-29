Богдан Беспалов утверждает, что ведущая сильно страдала из-за поступка своего возлюбленного.

Блогер Богдан Беспалов поделился новым "инсайдом". Он утверждает, что у Леси Никитюк была настоящая любовная драма. По его словам, ведущая долго встречалась с влиятельным мужчиной.

"Крепкая и безумная любовь была у Леси Никитюк то ли со звукорежиссером, то ли с телевизионным оператором. В любом случае, этот мужчина имел очень сильные рычаги влияния и продвигал серьезно в шоу-бизнесе Лесю. Благодаря чему она смогла закрепиться на "Новом канале", поговаривали, что они даже проживали за городом вместе. То есть это была настоящая любовь", - заявил Беспалов на своем YouTube-канале.

По словам блогера, Никитюк даже отказалась от участия в шоу "Холостячка". Ведущую якобы дважды приглашали на романтическое реалити, однако она не хотела идти на проект из-за отношений и принципов. Однако все изменилось в начале полномасштабной войны. Беспалов утверждает, что "принц" Никитюк сбежал за границу.

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"Леся Никитюк рассчитывала стать его женой, родить детей... А этот принц на белом коне, то ли с микрофоном в руках, то ли с камерой, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Все, отношения завершились. Леся Никитюк находилась в депрессии, после чего взялась за работу и сейчас снова набирает обороты на телевидении", - добавил блогер.

Сама Никитюк информацию о личной жизни не комментирует. Она скрывает подробности своих отношений и не делится этим с фанатами.

Кто такая Леся Никитюк

35-летняя артистка прославилась еще студенческие годы благодаря своему номеру "Галя, я в маршрутке". Она выступала в составе "КВН". Затем Никитюк участвовала в шоу "Рассмеши комика". Кроме этого, она была ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", а затем начала работать на проекте "Хто зверху" вместе с Сергеем Притулой.

Недавно Никитюк очаровала фанов откровенным фото. Она показала, как отдыхает на реке.

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