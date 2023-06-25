Ведущая позировала на фоне заката, а также показала, как занимается серфингом.

Ведущая и блогер Леся Никитюк показала, как проводит время у водоема. Она опубликовала новое фото, которое очаровало фанов.

На новом снимке Никитюк позирует на фоне заката. Ведущая выгнулась в купальнике и отвернулась от камеры.

Фото вызвало у поклонников немало вопросов. Некоторым показалось, что на нем она позирует без одежды. На самом же деле Никитюк была в купальнике, однако ее тела почти не видно, ведь из-за заката солнца его "затемнило".

Комментаторы пишут, что их восхищает фигура Никитюк. Они отметили:

"Леся, какая вы невероятная"

"Ой, а где одежда? Или это меня так ваша красота ослепила"

"Извиняюсь, а что это за женщина шикарная?".

Кроме этого, Никитюк показала, как она занимается серфингом. Она уже хорошо стоит на доске и удачно балансирует. Конечно, на Киевщине нет возможностей заниматься настоящим серфингом, а потому доску привязывают к катеру, который тянет ее водой и создает "волны".

Как заметно на видео, Никитюк заряжается положительными эмоциями от экстремального хобби. Такой отдых не только приносит хорошие впечатления, но еще и помогает блогерше держать себя в форме.

Ведущая часто хвастается стройным телом и не скрывает, что работает над этим в спортзале. Недавно Никитюк раскрыла свой реальный вес. По словам блогерши, такие цифры на весах она увидела впервые.

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