По словам Беспалова, артистка обманывала людей.

Блогер Богдан Беспалов на своем YouTube-канале поднял достаточно пикантную тему, связанную с украинской певицей Jerry Heil. Так, девушка в каждом интервью говорила о том, что у нее не было сексуального опыта, однако Беспалов уверен, что она обманывает людей.

По его словам, у Яны Шемаевой (настоящее имя артистки, - УНИАН) уже был сексуальный опыт, однако она решила скрыть этот факт, чтобы затем монетизировать эту историю в медиапространстве.

"Тебе же не 15 лет, солнышко. Каждый из нас должен иметь этот опыт, иначе это как-то странно. И вместо того, чтобы сказать как есть, ты сделала особенный акцент на том, что у тебя не было тесного опыта (с мужчиной, - УНИАН), пиар-ход. Поэтому остается открытым вопрос, действительно ли Джерри Хейл в жизни такая же, как и на сцене", - сказал Беспалов.

Он добавил, что знакомые из Василькова, откуда родом певица, предлагали ему познакомиться с экс-бойфрендом певицы, чтобы он сам мог убедиться в том, что артистка скрывает свою личную жизнь и недоговаривает относительно интима.

Чем известна Jerry Heil

Jerry Heil - украинская певица и автор песен. Стала известна как видеоблогер и кавер-исполнитель благодаря перепеванию песен мировых и украинских исполнителей. Большую популярность ей принесла авторская песня "Охрана, отмена".

Несколько раз она принимала участие в Нацотборе на Евровидение, однако ей не удавалось победить.

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