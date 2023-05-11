Дима Варварук любит хайповать в сети.

Украинский блогер из Ивано-Франсковска Дмитрий Варварук признался, сколько зарабатывает ежемесячно. По его словам, страница в Instagram приносит ему очень хороший доход.

Реклама у Варварука стоит 110 тысяч гривень. Именно благодаря рекламодателям ежемесяный заработок блогера составляет миллион гривень. Такая сумма позволяет Дмитрию скупать недвижимость и автомобили.

Как он рассказал в программе ЖВЛ, он приобрел дом за 300 тысяч долларов, еще за 100 тысяч долларов квартиру. Машина ему обошлась в 60-70 тысяч долларов.

Стоит отметить, что несмотря на комплексы, которые были у Дмитрия в детстве, он стал очень популярным блогером. В соцсетях за ним следят более миллиона человек.

Чем известен Дмитрий Варварук

В 2017 году Дмитрий снялся в клипе DZIDZIO "Банда-банда", сыграв одну из главных ролей. В 2020 году выпустил пародию на песню "Валентинка" вместе с блогершей Юлией Вербой. Еще через год он снялся в фильме DZIDZIO "Где деньги?"

В июне 2022 года выпустил пародию на песню победителя конкурса Евровидение – Kalush Orchestra. В ней есть такие слова: "Євдокія, бабо. Бабо, Євдокія. Засіває поле, а Росія тліє".

Именно благодаря шуточным видео Дима стал популярным в сети.

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