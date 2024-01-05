Речь идет о ликвидированных боевиках Захарченко, "Моторолле" и "Гиви".

Звезда сериала "Интерны", путинист Иван Охлобыстин выдал бредовую идею. Он предложил канонизировать трех боевиков, которых уже ликвидировали.

Так, актер заявил, что нужно причислить к лику святых бывшего главаря "ДНР" Александра Захарченко, ликвидированного в 2018 году, Арсена Павлова с позывным "Моторолла" и Михаил "Гиви" Толстых. По его словам, он знал их лично и считает "достойными людьми".

"Я их знал лично, и я свидетельствую, что они достойны этого. Они могут быть местночтимыми. А дальше, по каноническому ряду, если чудеса начинаются, возводятся до всероссийских", – выдал Охлобыстин в комментарии российским пропагандистам, когда явился во временно оккупированные украинские города.

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Он заявил, что убийцы "считали себя православными христианами" и бились за "справедливость", поэтому российская церковь должна признать их святыми.

"Вера не только через ритуалы, вера – в отношении к людям. Они были бессребреники, они бились за справедливость", – заявил путинист.

Позиция Ивана Охлобыстина по войне - последние новости

В 2014 году актер поддержал незаконную аннексию Крыма и оккупацию Донбасса. С 24 февраля 2022 года он неоднократно говорил, что планирует поехать на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов, но этого так и не сделал.

Также Охлобыстин говорил о "насильственном лечении" тех, кто против России. Звезда "Интернов" утверждает, что позицию таких людей он считает "недугом".

Позже стало известно, что сын Охлобыстина пополнил ряды российской армии, которая устроила в Украине геноцид. Василий присоединился к оккупантам и теперь вместе с ними будет открывать огонь по украинским военным.

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