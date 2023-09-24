Певица назвала "один большой смысл" смерти женщины.

Певица Ирина Билык отреагировала на смерть матери Кузьмы Скрябина, Ольги Михайловны. Звезда показала архивное фото и написала слова, которые довели пользователей сети до слез.

Так, на фотографии, которую разместила Билык, улыбающийся Скрябин стоял рядом со своей мамой. Он держал ее за руку, будто собираясь пригласить на танец. В другой руке артист держал бокал. И Скрябин, и его мать смотрели в камеру и выглядели счастливыми.

"Есть только один большой смысл в этой смерти, она очень скоро увидит своего Андрюшу! Покойтесь с миром, Ольга Михайловна!" - написала Билык.

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В комментариях фаны признали, что новость о смерти матери Скрябина их расстроила. Также пользователи пишут:

"Мама встретилась с сыном... Царство Небесное... Вечная память"

"Очень жаль. Смерть сына отняла у нее много лет жизни"

"Вечная память матери, которая родила великого сына Украины!"

"Ей всего было 77. Горе, боль, грусть - сделали свое дело"

"Очень жаль. Очаровательная женщина. Светлая ей память. Не смогла она так, без него, без своего Андрюши".

Смерть матери Скрябина - что известно

Мать Андрея Кузьменко (настоящее имя Скрябина) умерла 23 сентября. О смерти Ольги Михайловны сообщили в Благотворительном фонде имени ее сына.

Женщина родилась 23 апреля 1947 года на Львовщине, она окончила Дрогобычский институт музыкального искусства, а в 1968 году родила сына, который стал известным музыкантом. Скрябин погиб в 2015 году. В этом году мать артиста озвучила новую версию его смерти.

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