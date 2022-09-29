Ведущий рассказал, как в детстве мама над ним издевалась.

Украинский телеведущий Слава Демин рассказал о сложных отношениях с мамой. В детстве женщина избивала его по каждому поводу, а порой даже не пускала домой.

Шоумен предположил, что, вероятно, мама хотела, чтобы он ее уважал. Однако такое ее поведение не вызывало у него уважения, а наоборот страх.

"Впервые я ушел из дома в 13 лет. Но меня быстро вернули. Мама работала в управлении внутренних дел и в детстве я ее боялся. Били меня за все. И даже для профилактики. Узким ремешком, шлангом от стиральной машины и тому подобное. Били до ран и крови. Однажды меня отправили выносить мусор, а домой не впустили. Для профилактики", - написал Демин в Facebook. Видео дня

Он добавил, что прошло уже много лет, а его мама так и осталась абьюзером.

"Наверняка таким образом мама проявляла любовь. Думала, что силой можно заработать уважение. Но я не уважал ее, а только боялся. До тех пор, пока не стал самостоятельным. Мне уже 38, а моя мама до сих пор абьюзер", - отметил шоумен.

Однако Слава все же пытался наладить отношения с мамой, но это на дало никаких результатов. Женщина продолжала обвинять его во всем, а сейчас даже подала на него в суд.

"Теперь она решила "получить" мою любовь еще большей силой и шантажом. Подала в суд на получение алиментов. Абсурд? Да. Но это дело адвокатов. Мама у меня осталась только биологическая. Душевной мамы нет. И мы не будем идти одним путем. Нет плохих детей. Есть плохие родители", - подытожил Демин.

Напомним, ранее ведущий Демин раскрыл секреты личной жизни Леси Никитюк.

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