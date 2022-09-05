Есть ли у Леси Никитюк молодой человек?

Поклонников украинской телеведущей Леси Никитюк очень интеерсует, есть ли у нее молодой человек, так как звезда скрывает свою личную жизнь. Более того, фолловеры неоднократно предлагали Лесе стать героиней романтического реалити "Холостячка" в надежде, что там она встретит свою судьбу.

Но Леся упорно продолжает держать свою личную жизнь под семью замками. Приоткрыть завесу решился ведущий Слава Демин. Он намекнул, что звезда состоит в отношениях с бойцом ВСУ.

"Ждем, когда Леся всем расскажет о своей личной жизни, потому что она ее очень скрывает. Или она скрывает, потому что у нее кто-то есть? Или нет? А я как друг могу сказать только одно: Леся очень неровно дышит к ВСУ-шникам. Но я вам ничего не говорил", - сказал Демин в своей программе "Слава ПРО".

Напомним, ранее Jerry Heil и Леся Никитюк в совместном треке высмеяли россиянку, которая "вообще не хотела уезжать из Крыма".

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