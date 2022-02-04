Пару недель назад актрисе сделали пластическую операцию.

Популярная 20-летняя украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер вместе со своим женихом Александром Волошиным отправилась отдыхать на море за границу и активно делится своими впечатлениями с подписчиками.

Ролики и фото с отдыха девушка регулярно публикует в Instagram-сторис, откровенно рассказывая о происходящем с ней.

В частности, блогер показала, как надевает свой специальный корсет, необходимый для реабилитации после пластической операции по увеличению груди: "Без него не хожу".

При этом Тринчер призналась, что ей надоедает его носить, но снять нельзя – врач запретил. К тому же доктор рекомендовал ей не купаться в море после операции, что не меньше ее расстраивает: "Смотрю, как Саша купается, и плачу!".

В остальном Тринчер, судя по всему, наслаждается отдыхом: "Но тут все равно очень хорошо, вода просто вау, как стеклышко".

Читайте также"Апогей отношений": Тринчер засняла парня за интимным занятием в ванной и показала всемНапомним, ранее сообщалось, что Анна Тринчер призналась, что много лет комплексовала из-за маленькой груди, а потому решилась сделать себе пластическую операцию по увеличению.

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