Звезда предстала в кукольном образе.

Американская певица Бейонсе после длительной паузы в концертной деятельности вновь вышла на сцену. Она выступила на открытии отеля в Дубае, устроив яркое шоу.

Знаменитость сменила несколько образом, один из них был от украинского дизайнера FROLOV. Полупрозрачное розовое мини-платье с блестками идеально подчеркнуло ее фигуру, а чулки и рукавицы в тон сделали ее образ и вовсе кукольным. На ножки Бейонсе обула лодочки на каблуке. Отдельного внимания заслуживает верх платья, расшитый стразами.

В сети пишут, что Бейонсе за выступление запросила 24 миллиона долларов. Также сообщается, что на входе у зрителей отбирали мобильные телефоны, однако нашлись те, кто все же смог пронести его в концертный зал и снять поп-звезду.

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Бейонсе поддержала Украину

В начале полномасштабного российского вторжения Бейонсе опубликовала фото на фоне сине-желтого флага. Также на фоне была надпись "Мы можем это сделать!". Вероятно, певица имела ввиду, что Украина сможет победить Россию в кровопролитной войне.

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