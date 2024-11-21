Инсайдеры сообщили, что Дженнифер Гарнер пыталась спасти их брак.

Известная американская актриса и бывшая жена оскароносного актера Бена Аффлека - Дженнифер Гарнер - больше не общается со второй экс-избранницей артиста - певицей и актрисой Дженнифер Лопес. Причиной этому стал кризис в браке и развод звезд Голливуда в августе этого года. Теперь Гарнер общается с Джей Ло только по поводу детей.

Как пишет Daily Mail, первая жена Аффлека, с которой он был в браке 13 лет, пыталась спасти его отношения с Лопес. Об этом ее попросила сама исполнительница. Инсайдеры указывают, что Гарнер даже рисковала собственной личной жизнью, выступая своеобразным посредником между супругами.

Теперь, когда пара все же рассталась, Дженнифер чувствует себя использованной. Друзья экс-супругов отметили, что ее участие в отношениях звезд было чрезмерным, а сама Гарнер считает себя лишь "пешкой" в этой истории.

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"Джен всегда была добрым человеком и хотела помочь. Но теперь она поняла, что это было ошибкой. Ее друзья убеждены, что она не должна была так активно вмешиваться", - рассказали инсайдеры.

В то же время дочь Гарнер и Аффлека - 18-летняя Вайолет - поддерживает связь с мачехой. Этим летом она с Лопес отдыхала в Хэмптоне. Такая близость несколько насторожила маму девушки, но она сохраняет нейтралитет и не хочет создавать скандалов.

К слову, сейчас Гарнер находится в отношениях с бизнесменом Джоном Миллером. Пара вместе уже 6 лет. А вот что касается Аффлека и Лопес, то почти полгода ходили слухи о кризисе в их браке. При этом они не комментировали проблемы в отношениях, но не появлялись на публике вместе. Наконец, в августе этого года стало известно, что Дженнифер подала на развод, и его инициатором была именно она. Супруги находились в отношениях 2 года.

Напомним, ранее Аффлек впервые после расставания публично вспомнил о Лопес. Он сделал ей неожиданный комплимент накануне премьеры совместного проекта.

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