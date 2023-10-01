Он отрекся от родственников из страны-агрессора.

Украинский певец, военный ВСУ и основатель "Культурного десанта" Коля Серга рассказал о двоюродном брате из России. По его словам, молодой человек пошел воевать за оккупантов.

Серга поделился, что в начале полномасштабного российского вторжения его брат Сергей написал его маме и попросил не выходить из дома. Тогда мужчина уверял, что все будет хорошо.

Однако Серга не поверил ему и попросил маму прекратить общение с племянником раз и навсегда.

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"Мамина родная сестра там живет (в России, - УНИАН) и вся семья, ее дети, с которыми мы проводили детство в Черкассах у бабушки. Мой двоюродный брат – русский военнослужащий. Я попросил маму, чтобы она послала его н*х. Я считаю, что у меня больше там нет родственников", - сказал Серга в интервью Андриане Кучер.

Коля Серга о встрече с Залужным

Ранее артист рассказал, что несколько раз встречался с Валерием Залужным. По его словам, главнокомандующий ВСУ вдохновил его.

Больше всего его поразило то, что во время разговора Залужный все услышал и все понял. Кроме этого, Серга отметил его прогрессивные взгляды.

"Он все слышит, он все видит, он все понимает. У него очень прогрессивное мышление, очень прогрессивное. И он умеет решать вопросы очень быстро", - признался артист.

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