Также артист рассказал, что именно он считает своим долгом.

Музыкант и воин ВСУ Коля Серга, который в начале полномасштабной войны РФ против Украины стал одним из основателей "Культурного десанта", рассказал, как он поймет, что наша страна победила. Кроме этого, артист ответил, куда именно он планирует отправиться после этого.

"Когда мы понимаем, что Россия больше не опасна для нас. Когда мы понимаем, что мы забрали свои территории, когда мы понимаем, что там начинает уже появляться жизнь украинская. Украинское слово звучит в Крыму, в Луганске и Донецке. И я сразу поеду туда работать", - рассказал Серга в интервью для Андрианы Кучер.

Артист пояснил, что он поедет на деоккупированные территории, ведь у него есть опыт работы на культурном фронте. Серга считает это своим долгом. Кроме этого, музыкант в шутку намекнул на то, что Украина сможет освободить не только Крым и Донбасс, но и другие территории.

"Я понимаю, что это ответственность. И моя личная, и команды "Культурного десанта", культурных сил Украины, работать потом с ментальной культурной деоккупацией. Вот в Донецкой области, на Луганщине, в Крыму, может мы еще что-то отхватим Кубанское, посмотрим. Но будем работать там", - добавил Серга.

Напомним, ранее артист высказался о Залужном. Он откровенно рассказал, чем именно его поразил главнокомандующий Вооруженных сил Украины.

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