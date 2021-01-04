86-летний актер грузинского происхождения Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом.
Артист находится на лечении в одной из клиник российского Петербурга, сообщает издание "МК".
Читайте такжеУмер звезда легендарного фильма "Человек-амфибия"По информации СМИ, Басилашвили из-за хронической болезни легких несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться COVID-19.
"От кого мог заразиться человек, в течении долгого времени не покидавший жилища, сказать трудно: скорее всего, вирус принес в дом кто-то из своих. Но в результате вслед за Олегом Басилашвили заболели его жена и дочь", - говорится в сообщении.
"Олегу Валериановичу предложили госпитализацию и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо", - рассказала РБК его дочь Ксения.
Широкую известность Басилашвили принесли роли в кинофильмах режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и режиссера Георгия Данелия "Осенний марафон".
Ранее коронавирусом заразилась другая звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих. У артистки поражено менее 50% легких.
Врачи рассказали, что ее состояние соответствует возрасту. Также медики говорят об оптимистичных прогнозах по ее выздоровлению.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Супруга известного музыканта Оззи Осборна заразилась коронавирусом
- Григорий Чапкис попал в больницу с двусторонней пневмонией
- 42-летняя беременная Василиса Фролова заразилась коронавирусом
- Известный украинский артист заразился коронавирусом: требуется помощь
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram