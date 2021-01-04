Актера положили в больницу по предложению врачей.

86-летний актер грузинского происхождения Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусом.

Артист находится на лечении в одной из клиник российского Петербурга, сообщает издание "МК".

Читайте такжеУмер звезда легендарного фильма "Человек-амфибия"По информации СМИ, Басилашвили из-за хронической болезни легких несколько месяцев не выходил из дома, опасаясь заразиться COVID-19.

"От кого мог заразиться человек, в течении долгого времени не покидавший жилища, сказать трудно: скорее всего, вирус принес в дом кто-то из своих. Но в результате вслед за Олегом Басилашвили заболели его жена и дочь", - говорится в сообщении.

"Олегу Валериановичу предложили госпитализацию и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо", - рассказала РБК его дочь Ксения.

Широкую известность Басилашвили принесли роли в кинофильмах режиссера Эльдара Рязанова "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и режиссера Георгия Данелия "Осенний марафон".

Ранее коронавирусом заразилась другая звезда фильма "Служебный роман" Алиса Фрейндлих. У артистки поражено менее 50% легких.

Врачи рассказали, что ее состояние соответствует возрасту. Также медики говорят об оптимистичных прогнозах по ее выздоровлению.

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Автор: Ольга Робейко