Фрейндлих госпитализировали / Кадр из фильма
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих попала в больницу из-за коронавируса и пневмонии.
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Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.
Актрису госпитализировали еще 25 декабря. Оказывается, у Фрейндлих поражены легкие, 80 процентов. Сейчас она подключена к аппарату для неинвазивной вентиляции легких.
Чем известна Алиса Фрейндлих:
- Она снималась в таких фильмах как «Сталкер», «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс»
- Актриса поддержала аннексию Крыма
- Сегодня Алиса Фрейндлих - первая леди петербургской сцены, кого только не игравшая за всю свою долгую и плодотворную карьеру
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