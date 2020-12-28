Звезду "Служебного романа" госпитализировали с коронавирусом: поражено 80% легких

Актрису госпитализировали еще 25 декабря.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих попала в больницу из-за коронавируса и пневмонии. Читайте такжеТина Кароль полностью разделась (видео) Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot. Актрису госпитализировали еще 25 декабря. Оказывается, у Фрейндлих поражены легкие, 80 процентов. Сейчас она подключена к аппарату для неинвазивной вентиляции легких. Чем известна Алиса Фрейндлих: Она снималась в таких фильмах как «Сталкер», «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс»

Актриса поддержала аннексию Крыма

Сегодня Алиса Фрейндлих - первая леди петербургской сцены, кого только не игравшая за всю свою долгую и плодотворную карьеру Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram Автор: УНИАН

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