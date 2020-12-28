Фрейндлих госпитализировали / Кадр из фильма

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих попала в больницу из-за коронавируса и пневмонии.

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Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

Актрису госпитализировали еще 25 декабря. Оказывается, у Фрейндлих поражены легкие, 80 процентов. Сейчас она подключена к аппарату для неинвазивной вентиляции легких. 

Чем известна Алиса Фрейндлих:

  • Она снималась в таких фильмах как «Сталкер», «Служебный роман», «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Жестокий романс»
  • Актриса поддержала аннексию Крыма
  • Сегодня Алиса Фрейндлих - первая леди петербургской сцены, кого только не игравшая за всю свою долгую и плодотворную карьеру

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Автор: УНИАН