Отмечается, что у артистки поражено менее 50% легких.

Появились новые подробности о состоянии госпитализированной актрисы, звезды фильма "Служебный роман" Алисы Фрейндлих.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Отмечается, что у артистки поражено менее 50% легких, а не 80%, как сообщили СМИ ранее. Читайте такжеИзвестный украинский артист заразился коронавирусом: требуется помощь

Врачи рассказали, что ее состояние соответствует возрасту. Также медики говорят об оптимистичных прогнозах по ее выздоровлению.

Отмечается, что Фрейндлих не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

По информации Mash, актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли покурить.

Что известно о госпитализации Фрейндлих

25 декабря Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с обширным поражением легких. У нее диагностировали коронавирус.

Актриса, поддержавшая аннексию Крыма Россией, известна по таким фильмам, как "Служебный роман", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Жестокий романс".

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Автор: Ольга Робейко