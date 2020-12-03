Бари Алибасова опять госпитализировали / фото Википедия
В Москве госпитализировали 73-летнего продюсера Бари Алибасова из-за передозировки препаратом "Виагра".
Об этом рассказал пиар-директор артиста Вадим Горжанкин, передает РИА Новости.
"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – заявил Горжанкин.
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По его словам, одна из версий резкого ухудшения самочувствия продюсера – "передозировка препаратом "Виагра".
Отравление Бари Алибасова: что известно
- В прошлом году Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего продюсер попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.
- Несколько месяцев назад, по сообщениям СМИ, Алибасова госпитализировали в психбольницу.
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