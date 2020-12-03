В Москве госпитализировали 73-летнего продюсера Бари Алибасова из-за передозировки препаратом "Виагра".

Об этом рассказал пиар-директор артиста Вадим Горжанкин, передает РИА Новости.

"Бари Каримовичу вечером стало плохо, вызвали скорую помощь, у него оказалось очень низкое давление. Его госпитализировали. Если все будет нормально, в больнице он пробудет до субботы", – заявил Горжанкин.