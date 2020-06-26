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Бари Алибасов попал в психбольницу - СМИ

13:16, 26 июня 2020
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У Алибасова ухудшилось состояние на фоне принимаемых препаратов / фото instagram.com/alibasov_nana

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

"Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу", - говорится в сообщении.

По данным канала, продюсер проходил лечение в московской клинике, но оттуда его сегодня увезла "скорая".

"У Бари Каримовича — нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов. Медики его осмотрели и решили отправить к психиатрам", - сказано в сообщении.

Напомним, около года назад Бари Алибасов случайно перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее, вследствие чего он попал в реанимацию с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.

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Теги: #психбольница#Бари Алибасов