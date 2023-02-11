Актрису предложили "удалить" из фильма и заменить ее дипфейком.

Известная польская актриса Барбара Брыльска поддержала Лию Ахеджакову, которую начали "травить" в РФ из-за ее слов против полномасштабной войны. Звезда фильма "Ирония судьбы" назвала россиян "проклятым народом". Также актриса посоветовала Ахеджаковой уезжать из РФ.

"Лия, так держать! Родина, такая родина, её недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы", - передают слова Брыльской росСМИ.

В России слова звезды "Иронии судьбы" не оценили. Более того, там даже придумали "наказание" для Брыльской. Замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко предложила "стереть" актрису из фильма "Ирония судьбы".

Видео дня

"Для актера самое страшное наказание — забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы". Ниже покажу, как может выглядеть фильм без актрисы благодаря нейросети. Заменила её на Валентину Талызину, которая роль Брыльской в "Иронии" и озвучивала от и до (сделала сама, у профессионалов это получится ещё правдоподобнее)", - написала в Telegram Занко.

Видео с дипфейком понравилось не всем. Пользователи сети активно обсуждают идею россиянки и шутят о нелепой попытке "стереть" актрису за правду об РФ.

Напомним, ранее Лия Ахеджакова отказалась бежать из РФ, хотя ее и выгнали из театра "Современник".

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