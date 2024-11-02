Певица выступила с ветераном войны, который получил контузию на фронте.

Известная украинская певица Анна Тринчер дала большой сольный концерт в пятницу, 1 ноября, в Киеве. Во время выступления артистка спела в дуэте с украинским защитником Александром Роменским.

Военный и звезда исполнили ее лирический хит "Ти робив мені каву", в котором Анна поет о воинах, которых ждут с передовой. Композиция зазвучала по-новому в исполнении знаменитости и ветерана войны. Видео с концерта обнародовали в Telegram-канале "Музвар".

Присутствующие на концерте поддержали Роменского бурными аплодисментами. Военный выразил благодарность Тринчер за возможность выступить с ней на одной сцене и признался, что очень волновался. Но это не помешало ему довести до слез публику.

Кроме того, Александр поблагодарил за поддержку своего собрата, который также пришел на концерт. Он отметил, что без помощи друга, он бы не решился выступить перед зрителями.

"Хотел сказать большое спасибо Ане за поддержку и веру. Я ей говорил, что я не знаю, справлюсь ли... Думал - все, начну заикаться... Хочу вас познакомить с моим лучшим другом. Это моя опора, без которой у меня бы не получилось. Саша, тоже ветеран войны", - сказал со сцены защитник, пишет "РБК-Украина".

Что известно о Роменском

Мужчина родом из Киева. Он учился в Национальном университете физического воспитания и спорта, после чего начал работать в школе. Кроме того, Александр работал моделью и снимался в рекламных роликах.

С первых дней большой войны Роменский находился на фронте. Там он получил позывной "Артист". Мужчина участвовал в боях на Херсонщине и под Бахмутом. Во время выполнения боевых задач Александр получил контузии, из-за которых частично потерял зрение и возможность говорить.

Военный прошел длительную реабилитацию, во время которой учился заново разговаривать и ходить. У Роменского до сих пор есть проблема с заиканием, однако, когда он поет, то этот недостаток исчезает. Александр уже даже выпустил песню в дуэте с Сергеем Лазановским - "Чорна хмара".

Напомним, ранее блогер рассекретил экс-бойфренда Анны Тринчер, который издевался над ней. Стало известно, что связывает певицу с другой артисткой Мишей Романовой.

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