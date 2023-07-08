Путинистка отправилась на временно оккупированный полуостров и устроила там "праздник живота".

Российская артистка Надежда Бабкина отправилась в Крым. Путинистка уже похвасталась отдыхом на временно оккупированном полуострове, однако видео, которое она там записала, вызвало отвращение даже у россиян.

Так, Бабкина показала, как объедается варениками в Крыму. Певица выглядела совсем не так, как обычно. Она спрятала лицо под шляпой и очками, а также была измазана в масле и сметане. Путинистка с аппетитом ела на камеру, забывая вытирать рот.

Это не понравилось даже фанатам скандальной певицы. Они принялись обсуждать мерзкое видео с Бабкиной. Вскоре к насмешкам над путинисткой подключились и росСМИ. Так, издания критикуют певицу за ее поведение и внешний вид.

"Подписчики звезды скривили лица по ту сторону экрана, когда увидели, как ест знаменитость. Народница, не скрывая удовольствия, бросала в рот измазанные маслом и сметаной вареники, пачкаясь как дитя малое. В это же время, не успев прожевать еду, звезда общалась с людьми", - пишут росСМИ.

По данным издания страны-агрессора, россияне с отвращением смотрели на видео с Бабкиной. Они писали, что певице стоит изучить правила приличия. Помимо этого, ей советовали вытирать рот.

"Противно смотреть на вас, за деньги продали совесть", "Нужно научиться есть аккуратно, не размазывая еду по лицу", "Как противно смотреть", - цитируют российские издания негодования комментаторов.

Что Бабкина говорит о войне

Путинистка открыто поддерживает полномасштабную войну РФ против Украины. Она неоднократно приезжала на временно оккупированные территории нашей страны. Недавно она ездила в Мариуполь.

Бабкина заявляла, что Украина якобы является "частью России". Помимо этого, скандальная певица упрекает тех артистов, которые осудили путинский режим и не стали поддерживать оккупантов.

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