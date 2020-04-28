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Айза Анохина сделала пластическую операцию на лице (фото)

21:06, 28 апреля 2020
Звезды
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Девушка сделала пластическую операцию / instagram.com/aizalovesam

Известная российская певица, блогер и телеведущая, звезда шоу "Любовь на выживание" Айза Анохина показала подписчикам последствия пластической операции на лице.

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Фото и видео она опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

"Я сделала операцию, подтянула глазки, точнее, бровки и лобик. Так мне нравится мой фингал. Все это будет намного ниже, мне уже нравится, никакого ботокса не буду колоть, потому что лоб просто натянут. Красотка я, да?", - написала 35-летняя Анохина.

instagram.com/aizalovesam

"Операция под общим наркозом, меня забрали из больницы, показываю свое лицо без фильтров", - добавила она.

По информации СМИ, телеведущая никогда не скрывала своей любви к пластической хирургии. 

Ранее СМИ сообщали, что певица Алла Пугачева сделала пластические операции на лице.

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