Пугачева напугала сеть лицом после пластических операций (фото)

70-летняя Пугачева прошла ряд процедур: пластику подбородка, век, а также подтяжку лица.

Певица Алла Пугачева сделала пластические операции на лице.

Об этом пишет Super.

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На днях Алла Борисовна, которая не так уж часто посещает мероприятия, появилась на премьере фильма в Москве, продемонстрировав очередное преображение. На этот раз было сложно не заметить, что изменениям подверглось лицо артистки.

Как стало известно Super, незадолго до Нового года она прибегла к помощи "звездного" пластического хирурга. 70-летняя Пугачева прошла ряд процедур: пластику подбородка, век, а также подтяжку лица.

К слову, идя на пластику, артистка буквально рисковала жизнью: после нескольких операций на сердце врачи категорически запретили ей любой наркоз, без которого, как известно, невозможны и пластические операции.