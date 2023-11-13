5-летний Матвей Брус из Черкасской области стал настоящей звездой после того, как его отец опубликовал в TikTok видео, где он говорит "Скоро вже буде Пасха" и рекламирует мясные изделия.
Этот ролик настолько понравился юзерам, что МЮСЛІ UA решили наложить на слова музыку и создать ремикс. За семь месяцев эта песня набрала на YouTube более пяти миллионов просмотров.
Сейчас же Владимир Брус - отец Матвея - опубликовал новое видео. В нем мальчик говорит, что скоро будет Рождество. Он советует людям начинать утепляться, чтобы не замерзнуть на улице.
Кроме того, Матвей похвасталасья выпавшим зубом и рассказал забавную историю о своем дедушке и кобыле, которая "выпердела его зуб".
Как отреагировали пользователи сети
- "О, новая песня будет"
- "Новый шедевр"
- "Ну, что это за солнышко такое?"
- "Я только забыла о Паске, как Рождество на носу"
- "Я думал, что только в моем детстве шутили, что кобыла зуб выпердила"
Напомним, ранее герой вирусного хита про "Паску" умилил военных добрым поступком.