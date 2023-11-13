Его новое видео набрало уже миллион лайков.

5-летний Матвей Брус из Черкасской области стал настоящей звездой после того, как его отец опубликовал в TikTok видео, где он говорит "Скоро вже буде Пасха" и рекламирует мясные изделия.

Этот ролик настолько понравился юзерам, что МЮСЛІ UA решили наложить на слова музыку и создать ремикс. За семь месяцев эта песня набрала на YouTube более пяти миллионов просмотров.

Сейчас же Владимир Брус - отец Матвея - опубликовал новое видео. В нем мальчик говорит, что скоро будет Рождество. Он советует людям начинать утепляться, чтобы не замерзнуть на улице.

Кроме того, Матвей похвасталасья выпавшим зубом и рассказал забавную историю о своем дедушке и кобыле, которая "выпердела его зуб".

Как отреагировали пользователи сети

"О, новая песня будет"

"Новый шедевр"

"Ну, что это за солнышко такое?"

"Я только забыла о Паске, как Рождество на носу"

"Я думал, что только в моем детстве шутили, что кобыла зуб выпердила"

Напомним, ранее герой вирусного хита про "Паску" умилил военных добрым поступком.

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