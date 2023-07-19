Матвей Брус записал новое видео, в нем он уже не рассказывал о "Паске", а общался с защитниками Украины.

Маленький Матвей Брус, который весной этого года "взорвал" сеть своим рассказом о "Паске и колбаске", умилил сеть и военных добрым поступком. Мальчик шел по улицам Черкасс и дарил защитникам нашей страны маленькие открытки.

В них Матвейчик благодарил военных за защиту. Он желал им здоровья и от всех украинцев передал, насколько важна их работа.

"Спасибо за каждый день. Крепкого здоровья, счастья и вдохновения! Любите Украину, за нее Господа молите. Спасибо за вашу смелость и преданность делу. Благодарю вас за спокойный сон. Вы - наши защитники, обнимаем вас! Спасибо за свободные города", - листовки с такими словами Матвей раздавал военным.

Защитники Украины были приятно удивлены. Они сначала не понимали, что происходит. А когда видели открытку и текст, останавливались и искренне благодарили мальчика за поддержку.

"Очень мило, спасибо!" - говорили военные.

Новое видео с Матвейчиком выложил его отец Владимир Брус. Мужчина ведет аккаунты в соцсетях и регулярно делится фрагментами жизни маленького автора мемов.

"Скоро вже буде Паска" - с чего все началось

В апреле 2022 года маленький украинец Матвей "взорвал" Сеть своим роликом. "Скоро вже буде Паска. Так що заказуйте м'яска, сардельки та ковбаска", - рассказывал мальчик на видео.

Отец Матвея рассказывал, что забавное видео они записали не намеренно. Мальчик бегал и мешал взрослым работать на огороде. Поэтому родители сказали ребенку, чтобы тот пошел и рассказал что-то на камеру.

Слова ребенка настолько понравились сети, что уже скоро на них наложили музыку. МЮСЛІ RU выпустили трек с цитатами Матвея. Эта песня быстро "разорвала" все тренды.

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