Певица выступила на фестивале 5 июля.

Украинская певица Тина Кароль во время выступления на музыкальном фестивале Atlas Weekend 2021 исполнила несколько песен из своего нового альбома "Красиво".

Так, во время исполнения одной из песен Тина задрала одну ножку на танцора из своего балета. При этом сама Тина была достаточно в откровенно образе - капроновых колготках и полупрозрачном черном боди. Также она надела ботильоны на каблуке и сделала высокий пучок.

Отметим, Atlas Weekend 2021 будет проходить с 5 по 11 июля на ВДНХ. В шоу принимают участие только украинские звезды, так как в целях соблюдения карантинных норм и безопасности организаторы решили не приглашать зарубежных артистов.

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Автор: Диана Могилевич