Певица встречалась с мужем всего год до свадьбы.

Известная певица Asti опубликовала в Instagram фотографию, на котором позирует в свадебном платье.

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Звезда вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Пара познакомилась в 2019 году.

Ранее певица рассказывала, что такого мужа она себе визуализировала. Девушка написала на листочке все качества, которыми должен обладать ее избранник. Вплоть до самых подробностей, например, какая у него должна быть машина.

В день, когда она приехала с гастролей и пошла в караоке, они столкнулись лицом к лицу. И с тех пор они не теряли связь. Позже оказалась, что до этого знакомства они уже были знакомы, но общение так и не продолжилось.

"Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать твоей женой! Теперь мы семья - теперь мы есть друг у друга, и мы сильнее, лучше, крепче и увереннее, чем когда-либо в своей жизни", - обратилась она к мужу в публикации.

Кто такая Asti:

Анна Дзюба родилась в Украине, но сейчас выступает в основном в России

Она является солисткой в поп-дуэте Artik & Asti с продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным

Их песня "Девочка, танцуй" попала в список самых популярных композиций у россиян в 2020 году по версии "Яндекс.Музыки"

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Автор: Диана Могилевич