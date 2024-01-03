Звезда эмоционально отреагировала на просьбу подписчицы.

После очередной атаки России на Украину, большинство звезд показали в сети страшные последствия разрушений. Певица Даша Астафьева не была исключением, однако такие кадры не понравились одной ее подписчице. Женщина попросила звезду больше не показывать такой контент.

"Личная просьба, не постите страшные фото, они все есть в новостях. Те, кто в Украине, все видят своими глазами, а кто за границей – только пугаются и впадают в панику. Лучше от этого никому не станет", - написала пользовательница Ольга.

Но после таких слов Даша не сдержала эмоций. Шокированная равнодушием женщины, она раскритиковала ее, не подбирая слов.

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"Б*ять, идите на*уй. Все, б*ять, до одной. Потому что, если бы вы сегодня были в Киеве, вы бы, как все нормальные люди, постили то, что произошло в Киеве: взрывы, смерти и прилеты по домам, где живут живые люди, не военные, б*ять, ни еще кто-то. Я вас всех ненавижу!"- отметила Астафьева.

Певица попросила опомниться и всеми силами защищать родную страну, которая борется с оккупантами.

Далее звезда рассказала, что Ольга уже заблокировала свой аккаунт. Однако она пишет Даше во все мессенжеры и просит удалить эмоциональное обращение. Астафьева же и не думает этого делать и попросила таких украинок найти свою совесть.

"Скажите, пожалуйста, спасибо тем, благодаря кому вы сегодня в стране. Благодаря кому вы живы, можете жить в своих домах и праздновать эти праздники", - сказала певица.

Напомним, недавно певица Ирина Федишин высказалась относительно поведения некоторых украинцев за рубежом. Она рассказала, что иногда к ней подходят люди на благотворительных концертах и призывают сдаваться в борьбе со страной-террористкой. Но женщина этой позиции не поддерживает.

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