Ирина Пистрюга прокомментировала слухи вокруг своей личной жизни.

Известная украинская блогерша Ирина Пистрюга, за которой в сети следят миллион пользователей, прокомментировала слухи о романе с популярным артистом Артемом Пивоваровым. Инфлюенсер, которая продвигает идеи медитации и личностного развития, объяснила, какие отношения у них на самом деле с певцом.

Долгое время звезда сети и исполнитель появлялись вместе в соцсетях и постили совместный контент. Они снимали юмористические ролики, что свидетельствовало о том, что они много времени проводили вместе. Ирина и Артем также встречались и на публике и делились кадрами друг с другом. Это и стало поводом для слухов в сети. Пивоварову приписали роман, но он сам никак не комментировал перемены в личной жизни.

Однако блогерша-миллионница в интервью для издания "Фокус" опровергла информацию о возможном романе со знаменитостью. Она подчеркнула, что сейчас между ними просто дружба. К тому же Пистрюга намекнула, что ее сердце свободно, поскольку она ценит личное пространство.

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"Вопрос об Артеме довольно частый в интервью и я всегда повторяю: "Мы - друзья". Творческие люди, которые творят в своих сферах и горят своим делом, и нашли в этом коннект. Я сейчас очень ценю личное пространство", - прокомментировала девушка.

В то же время она призналась, что за ней ухаживали публичные мужчины. Имени Ирина раскрывать не стала, поскольку считает, что такую информацию не стоит разглашать.

"Не буду скрывать, что публичные поклонники были и довольно много. Однако, из уважения к ним и к себе, я не буду раскрывать имена и фамилии. Я думаю, уважение к чувствам другого человека и формирует это мнение: если кто-то когда-то захочет сам признаться в своих ухаживаниях ко мне и чувствах, которые были или есть, то я не против. Но сама я раскрывать карт не буду", - добавила Пистрюга.

Отметим, что о личной жизни Пивоварова почти ничего не известно. Он никогда не рассказывает о своих отношениях и избранницах. Однако ранее журналистка в программе "Тур звездами", сообщила, что певец длительное время находится в отношениях с Дарьей Чередниченко. Она работала менеджером артиста и снималась в клипе на его песню "Моя ніч". Однако вместе они ни разу не показывались на публике.

Напомним, ранее Артем Пивоваров поразил новой чувственной песней на стихи Павла Тычины. Он выпустил композицию "Десь надходила весна", которая вошла в его альбом "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2". Целью пластинки является популяризация украинской поэзии.

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