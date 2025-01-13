Артем Пивоваров женат? Журналисты рассекретили его личную жизнь

Сам артист предпочитает молчать о личном.

Журналистка Наталья Тур пообщалась с популярным певцом Артемом Пивоваровым и выяснила, женат ли он. Так, артист на правой руке носит кольцо.

Хоть Пивоваров и говорит о том, что это просто аксессуар, на прямые вопросы о планах относительно свадьбы он так же четко не ответил.

Как рассказала журналистка в программе "Тур звездами", Пивоваров длительное время находится в отношениях с девушкой по имени Дарья Чередниченко.

Отмечается, что она снялась в его клипе на песню "Моя ночь", где страстно с ним целовалась, а также она работала его менеджером.

Сам артист молчит о своей личной жизни. Поэтому это неоднократно подогревало слухи об их расставании. Однако пара до сих про вместе. В их соцсетях можно заметить общие фото, на которых они с нежностью смотрят друг на друга.

Кроме того, Артем и Даша продолжают вместе работать. Но на публичных мероприятиях они вместе не появляются.

Напомним, ранее Артем Пивоваров рассказал о звонке Усика и его просьбе перед реваншем с Фьюри. Боксер сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться.

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