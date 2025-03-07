Известный украинский певец Артем Пивоваров вместе с группой Kalush Orchestra спел в дуэте и выпустил новую композицию "Подманула". Исполнители перепели украинскую народную песню, благодаря чему она получила новое звучание и стала еще более танцевальной.
Пивоваров представил трек в рамках его авторского проекта "The Вуса". Целью проекта является популяризация украинской культуры. Как отмечается в подписи к клипу, "The Вуса" - это ретроспектива, которая возвращает ко временам "усатого фанка" - важного периода в истории украинской музыки.
Артисты назвали танцевальный клип, в котором они показались в ярких образах, мини-фильмом. В нем динамично разворачивается сюжет и появляется много персонажей. События происходят на свадьбе, где роль жениха сыграл ведущий Евгений Янович.
"Подманула" - это очередная возможность популяризировать наше культурное наследие, что является важной миссией для меня. Благодарен ребятам из Kalush Orchestra, что поддержали мою идею и дополнили эту работу своей энергией, сделав ее месседж еще мощнее. Настроение песни максимально раскрывается через формат проекта "The Вуса". Мы создали настоящий музыкальный видео экшн, где есть место гиперболизации и комизму. Надеюсь, во время прослушивания и просмотра "Подманула" каждый почувствует столь необходимую в наше время положительную энергию, которой заряжена эта работа", - прокомментировал премьеру Пивоваров.
Реакция сети:
- "Премьера - то, чего стоит ждать, потому что это такой поджог, что и слов не хватает описать эту красоту"
- "Это фантастика!!! Песня с первого раза засела в голове, и надолго"
- "Клип - настоящее произведение искусства, здесь можно смотреть и смотреть"
- "С первых секунд - хочется танцевать, какая же зажигательная. Спасибо за такой безумный поджог"
- "Остановиться смотреть этот клип и слушать хит - невозможно, умеешь ты зажечь"
Напомним, также 7 марта музыкальную новинку выпустили артисты Дмитрий Монатик и Jerry Heil. Они впервые спели в дуэте и представили композицию "Вымолил".