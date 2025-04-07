Исполнитель выпустил новую композицию "Где-то приходила весна", которая вошла в его альбом "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2".

Известный украинский артист Артем Пивоваров продолжает популяризировать украинскую поэзию и создает песни на основе стихов легендарных поэтов. На этот раз певец представил поклонникам новую лирическую композицию "Десь надходила весна" и чувственное lyric-видео к ней.

Трек вошел в альбом исполнителя "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2". Целью музыкального сборника является продвижение украинских стихов с помощью музыки. Это уже второй такой альбом в творчестве звезды.

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Основой для композиции "Десь надходила весна" стало одноименное стихотворение украинского поэта Павла Тычины. В этой работе этапы отношений сравниваются с явлениями природы. В частности, по словам знаменитости, различные стадии влюбленности напоминают времена года, которые постепенно сменяют друг друга и отражают различные эмоциональные состояния.

Пивоваров мастерски передал настроение поэзии в своей песне и вызвал немало положительных отзывов у слушателей. В частности, они пишут, что трек вызывает у них одновременно разные эмоции, а также он стал фаворитом среди многих других песен артиста:

"Эта песня как солнышко в эту пасмурную погоду такая нежная, легкая и приятно теплая"

"Эта поэзия, мелодия, этот невероятный голос и гитара пробирают до слез. Хочется плакать и смеяться одновременно. Какая-то странная светлая грусть и глубокая радость"

"Замечательная спокойная атмосфера. Мне эта песня звучит, как саундтрек к моей жизни. Такая же романтизированная, счастливая, но и с каплями разочарований"

"Какой же вайб от этого клипа! А песня завораживает с первых секунд"

Напомним, ранее Майли Сайрус выпустила новый сингл, который войдет в ее первый за два года альбом. Исполнительница представила композицию "End of the World" и атмосферный клип к ней. Стало известно, когда состоится премьера новой пластинки звезды.

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