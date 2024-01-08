Певица объяснила, почему так произошло.

Певица Тоня Матвиенко впервые рассказала о том, что ее дочь от Арсена Мирзояна не носит его фамилии. Такую новость она сообщила в интервью ведущему Алексею Суханову. Причина оказалась неожиданной.

"Мама сказала, что очень благодарна мне и Арсену, что у нас появилась Нина. И она была шокирована, что она именно Нина Матвиенко. Она, когда взяла очки и прочитала свидетельство о рождении, не могла поверить, что Арсен дал ей фамилию Матвиенко. Это была Арсена инициатива. Он сказал: "Если в честь мамы, то в честь мамы уже". Она расплакалась", - отметила Тоня.

Этот поступок Арсена сблизил его с тещей. Теперь у них растет дочь, которая является полной тезкой звездной бабушки - Нина Матвиенко.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко заявила, что больше не планирует рожать детей. Это решение поддержал и ее муж Арсен Мирзоян.

Также она вспоминала, что мама была против Арсена. Причиной такой позиции Нины Митрофановны было то, что певец на тот момент был женат и имел двоих детей. Впоследствии он развелся и сделал предложение Тоне. Пара сыграла свадьбу в 2017 году.

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