Певица не скрывает правду.

Недавно певица Тоня Матвиенко в интервью ведущему Алексею Суханову рассказала о личном. Женщина призналась, что мать была против ее отношений с Арсеном Мирзояном. 12 лет назад она советовала дочери хорошо подумать.

"Она была несогласна с выбором моего второго мужа. При всех этих скандалах и все на свете. Но это был мой выбор и она знала, что я даже пойду против нее. Она мне говорила: "Ты все обдумай, надо ли тебе это". А я говорила, что я его люблю. "Переживешь ли ты, что общество скажет о твоей истории?". Я сказала: "Я все выдержу", - рассказала женщина.

Такая позиция Нины Матвиенко была из-за того, что на тот момент Арсен был в браке с первой женой и воспитывал с ней общих детей.

Со временем отношения звездной тещи и Мирзояна наладились. Тоня охарактеризовала их как "толерантные", скандалили они редко.

Напомним, Тоня Матвиенко недавно отметила, что больше не хочет детей. Такое решение поддерживает и ее муж Арсен Мирзоян. Вместе они воспитывают общую дочь Нину, которой сейчас 7 лет.

У Тони есть еще страша дочь от первых отношений Ульяна, которой 24 года. Арсен имеет двух сыновей Влада и Артема от предыдущего брака.

Вас также могут заинтересовать новости: